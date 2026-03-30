Una donna di 30 anni è rimasta incastrata tra le porte di un tram a Milano, venendo trascinata per circa 50 metri prima che i soccorsi intervenissero. L’incidente si è verificato durante l’orario di punta, causando disagi alla circolazione e l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Paura nel centro di Milano. La donna, una turista filippina, ha riportato solo alcune contusioni Una donna di 30 anni è rimasta incastrata tra le porte di un tram a Milano ed è stata trascinata per circa 50 metri. La vittima, una turista filippina, ha riportato solo alcune contusioni, ma se non fosse intervenuta una pattuglia dei carabinieri le conseguenze sarebbero state ben più gravi. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo, in pieno centro. Secondo quanto è stato finora ricostruito, la donna avrebbe cercato di salire a bordo del tram della linea 19 quando le porte si stavano per chiudere. Per questo la turista è rimasta intrappolata con il braccio tra le porte del mezzo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Rimane incastrata con il braccio tra le porte del tram e viene trascinata per 50 metri

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