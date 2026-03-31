Transizione 5.0 | il credito scende al 35% Confindustria chiede confronto

Il governo ha adottato un decreto legge fiscale che abbassa il credito d’imposta al 35%, coinvolgendo le aziende in attesa di accesso al Piano Transizione 5. Confindustria ha richiesto un confronto per discutere questa scelta e le sue implicazioni. La decisione riguarda le aziende interessate dai crediti e le modalità di erogazione previsti dal piano.

Il governo ha varato un decreto legge fiscale che riduce drasticamente i crediti d’imposta per le aziende in lista d’attesa del Piano Transizione 5.0, scatenando una forte reazione di Confindustria Toscana Nord. Le imprese colpite vedranno il recupero dei costi scendere al 35%, trasformando promesse di rifinanziamento in una doccia fredda per investimenti strategici già avviati. La situazione si è aggravata con l’esclusione totale degli incentivi per impianti di autoconsumo e sistemi di gestione energetica, settori dove le aziende contavano su sconti fino al 67,50% per soluzioni made in Italy. La presidente Fabia Romagnoli ha chiesto un tavolo di confronto previsto per mercoledì, evidenziando come la fiducia tra istituzioni e imprese sia stata gravemente intaccata da queste misure inaspettate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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