Confindustria contro il Governo per i tagli a Transizione 5.0 | Imprese penalizzate così si mina la fiducia

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto fiscale che prevede modifiche ai crediti d’imposta, tra cui quelli relativi a Transizione 5.0. Confindustria ha espresso critiche riguardo ai tagli e alle nuove disposizioni, ritenendo che queste misure possano penalizzare le imprese che avevano già prenotato il credito. La questione ha suscitato reazioni nel mondo delle imprese e nel settore economico.

Il decreto fiscale approvato ieri in cdm “introduce disposizioni molto penalizzanti per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito d’imposta 5.0 tra il 7 e il 27 novembre 2025”. Lo afferma il vicepresidente di Confindustria per le politiche industriali e il made in Italy, Marco Nocivelli, spiegando che il testo prevede un taglio del 65% del credito d’imposta richiesto. “Una simile decisione – che ricordiamo ha effetti retroattivi e lede il principio del legittimo affidamento – penalizza pesantemente le imprese che hanno completato ingenti investimenti nel 2025 e che si troveranno ad affrontare ulteriori problemi di liquidità in un momento già particolarmente complesso”, sottolinea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, Governo pone la fiducia sul decreto. Vannacci contro la Lega: “Così si copre il voto di coscienza” Il dl Transizione è legge, vittoria del governo: verso l’indipendenza energetica, a fianco delle imprese che vogliono crescereIl via libera al Dl Transizione segna una grande giornata per il sistema Italia nel suo complesso. Tutto quello che riguarda Confindustria contro il Governo per i... Temi più discussi: Iran, con una guerra lunga rischio recessione. L’allarme del Centro studi Confindustria. Orsini, appello a governo e opposizioni per un atto di responsabilita’ condivisa; Il Prefetto visita le imprese del territorio associate a Confindustria; Confindustria: Economia italiana piu forte grazie alla stabilità del governo; Beltrame: Il governo agisca subito o rischiamo davvero la recessione. Le imprese contro i pirati dei contratti. Treu: Il governo scelga interlocutori rappresentativiLe associazioni datoriali disertano il tavolo Pmi per non sedere accanto a chi fa dumping. L’ex presidente del Cnel a HuffPost: Serve la legge ... huffingtonpost.it Imprese contro i contratti pirata. Disertato il tavolo al ministeroIndustriali e commercianti non partecipano per protesta. Ocse, salari reali ancora giù: -6,8% rispetto al 2021. Andrea Garnero: Come avere 20 giorni di ... repubblica.it Dl fiscale, #Confindustria: lesa la fiducia delle imprese x.com RINNOVABILI IN CAPITANATA Confindustria lancia l'allarme sul nuovo Ddl della Regione - facebook.com facebook