Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo di confronto con le aziende del settore per discutere dei tagli previsti nel programma di transizione 5.0. La riunione si svolge dopo le richieste di chiarimento arrivate da Confindustria e coinvolge rappresentanti delle imprese e dei ministeri competenti. L’obiettivo è approfondire gli effetti delle riduzioni di budget e le modalità di attuazione del piano.

Roma, 29 marzo 2026 – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per gli Affari europei, ha convocato per mercoledì 1 aprile un tavolo di confronto con le associazioni nazionali d'impresa sul credito d'imposta Transizione 5.0. Ieri Confindustria, lamentando il taglio di risorse, aveva chiesto un confronto col governo sollecitando "una risposta chiara, rapida e coerente con gli impegni presi”. “Apprendiamo con forte preoccupazione la mancanza di risorse destinate agli esodati legati al piano Transizione 5.0. Si tratta di un tema cruciale che non può essere rinviato né ridimensionato”, aveva detto ieri il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tagli a Transizione 5.0, il governo risponde a Confindustria e convoca un tavolo con le imprese

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