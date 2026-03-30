Transizione sostenibile e accesso al credito | al via BPER Sustainable Finance Lab

È stato avviato il BPER Sustainable Finance Lab, un progetto realizzato in collaborazione tra il Gruppo BPER e RINA, società di certificazione attiva in oltre 70 paesi. L’obiettivo è supportare le imprese italiane nel processo di transizione sostenibile, valutando le loro performance ESG. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso al credito per le aziende che adottano pratiche sostenibili.

Prende il via BPER Sustainable Finance Lab, l’iniziativa congiunta del Gruppo BPER e RINA, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi per accompagnare le imprese italiane nei percorsi di transizione sostenibile attraverso la valutazione delle loro performance ESG. Il progetto si propone di rafforzare la competitività del tessuto produttivo e delle filiere strategiche italiane, offrendo un approccio sinergico che unisce supporto specialistico ESG e strumenti finanziari dedicati. La finalità è supportare tutti i tipi di aziende nella scelta di obiettivi misurabili, nel monitoraggio dei risultati e nella verifica delle performance raggiunte, facilitandone l’accesso al credito grazie ai risultati ESG raggiunti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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