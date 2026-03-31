Tragedia in Campania | muore a 40 anni all’autogrill dopo malore

Una donna di 40 anni è deceduta in un Autogrill situato a Baronissi, in Campania, a causa di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarla. La salma è stata rimossa dai servizi funebri, e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore.