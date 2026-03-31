Tragedia in Campania | muore a 40 anni all’autogrill dopo malore
Una donna di 40 anni è deceduta in un Autogrill situato a Baronissi, in Campania, a causa di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarla. La salma è stata rimossa dai servizi funebri, e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del malore.
"> Tragedia in un Autogrill di Baronissi: Una Donna di 40 Anni Viene a Manicare. Un dramma si è consumato all’interno di un autogrill a Baronissi, una località situata in provincia di Salerno. Una donna di 40 anni, di origine indiana, ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore. L’incidente ha scosso profondamente non solo i presenti, ma l’intera comunità locale. Il Malore e il Soccorso Immediato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’episodio si è verificato lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. La donna, mentre si trovava all’interno dell’autogrill, ha iniziato a sentirsi male, accasciandosi improvvisamente sul pavimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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