Nella serata di martedì 17 marzo, un bambino di tre anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava in casa nel Veneziano. La famiglia ha chiamato i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvarlo. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Una tragedia si è consumata nella serata di martedì 17 marzo, quando un bambino di tre anni è morto dopo aver accusato un improvviso malore nella propria abitazione. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’allarme è stato lanciato dai genitori, che hanno contattato con urgenza il servizio sanitario mentre il bambino continuava a peggiorare. I sanitari hanno tentato ogni possibile intervento durante il trasporto in ospedale, ma la situazione si è rivelata purtroppo disperata. La tragedia è avvenuta a Cavallino Treporti, nel Veneziano. Dopo la chiamata d’emergenza alla Croce Verde, i medici del 118 sono intervenuti nell’abitazione della famiglia a Treporti e hanno disposto il trasferimento del piccolo verso l’ ospedale di Jesolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo di 3 anni muore dopo un malore in casa: tragedia nel Veneziano

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