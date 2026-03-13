Tragedia a Cividate Camuno | muore a 25 anni Lorenzo Comensoli dopo un malore improvviso

A Cividate Camuno si è verificata una tragedia: un giovane di 25 anni è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso. Lorenzo Comensoli è stato trovato a terra vicino alla propria abitazione durante una serata che sembrava normale. I soccorsi sono intervenuti, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

Chi era Lorenzo Comensoli: il 25enne trovato a terra vicino casa. Una serata come tante, poi il dramma. È morto nella notte Lorenzo Comensoli, il ragazzo di 25 anni trovato privo di sensi nel tardo pomeriggio del 12 marzo a Cividate Camuno, in Val Camonica, a pochi metri dalla sua abitazione. Il giovane era stato rinvenuto riverso a terra nel piazzale Giacomini, vicino a un piccolo giardino situato davanti alla chiesa del paese. Alcuni residenti della zona, accorgendosi della presenza del ragazzo immobile al suolo, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno avviato i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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