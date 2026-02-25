Livorno muore a 60 anni dopo un malore sul posto di lavoro | tragedia in via Salvatore Orlando

È successo all'interno della centrale Enel dove l'uomo stava lavorando. Disperati quanto purtroppo vani i tentativi di salvargli la vita Si è accasciato a terra mentre stava lavorando alla centrale Enel di via Salvatore Orlando, a Livorno, e da subito le sue condizioni sono apparse gravissime fino a quando, nel tragitto in ambulanza verso l'ospedale, sono irrimediabilmente precipitate. È morto così un uomo di 60 anni residente nella provincia di La Spezia, vittima di un malore improvviso sul posto di lavoro. Una tragedia che, purtroppo, i soccorritori non sono riusciti a evitare, nonostante il tempestivo intervento in seguito all'allarme lanciato dai colleghi alla centrale operativa del numero unico di emergenza. Arrivati con un'ambulanza della Misericordia di Livorno, volontari e medico del 118 si sono presi cura dell'uomo, caricato in ambulanza in stato di incoscienza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche:

San Salvatore Telesino, tragedia sul lavoro, malore improvviso: muore operaio 25enne

Malore sul posto di lavoro, muore subito dopo il ricovero

Argomenti discussi: Livorno, pilotina si scontra con uno yacht: muore annegato l'uomo che era al timone; Livorno, muore pilota marittimo di 31 anni: Usb proclama sciopero immediato. Basta morti sul lavoro; Schiacciato sotto al muletto, grave incidente sul lavoro: operaio di 60 anni portato a Careggi; Livorno, cocaina in casa: due arresti dei carabinieri.

Livorno, pilotina si scontra con uno yacht: muore annegato l'uomo che era al timoneUna pilotina si è ribaltata dopo lo scontro con una barca: l'uomo che guidava la pilotina è caduto in mare ed è morto annegato ... corrierefiorentino.corriere.it

MANUTENZIONI STRADALI A PALERMO: ENTRO L'ESTATE PREVISTI ALTRI 20 CANTIERI L'assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, ha affermato che “Palermo ha 1.000 chilometri di strade e gli uffici sono impegnati quotidianamente per verifiche e i - facebook.com facebook