Venerdì 27 marzo, dalle 18 alle 24, si è svolta la 12esima edizione della Notte nazionale del Liceo Classico, con la partecipazione del Liceo “G. B. Morgagni”. Durante l’evento, studenti hanno messo in scena attività che hanno spaziato tra sirtaki, rappresentazioni teatrali e letture tratte da Omero, riaccendendo l’interesse per le materie classiche attraverso performance e incontri.

Una serata di esibizioni, danze e citazioni dotte per dimostrare che i classici sono più vivi che mai. Docenti e alunni insieme sul palco davanti a una platea gremita di famiglie e cittadini Venerdì scorso, il 27 marzo, dalle 18 alle 24 il Liceo “G. B. Morgagni” ha partecipato alla 12esima Notte nazionale del Liceo Classico. Alla presenza del dirigente Marco Lega, dei docenti, delle famiglie e della cittadinanza, gli alunni si sono esibiti “con estro, passione e competenza, portando nelle aule della scuola rappresentazioni e danze ispirate al tema Homo sum, proposto per quest’anno”, si legge in una nota dell'istituto. Se lo stile delle esibizioni è stato vario, l’elemento comune a tutte è stato l’amore per la cultura classica, che si rivela ancora capace di custodire e tramandare il seme dell’humanitas. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Tra sirtaki, teatro e Omero: il talento degli studenti riaccende la magia della Notte Nazionale del Classico

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