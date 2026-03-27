Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico, che si svolgerà venerdì 27 marzo a partire dalle 18. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e si svolge nell’ambito delle iniziative delle scuole paritarie Scuole per Crescere. La partecipazione coinvolge l’intera scuola e prevede diverse attività aperte al pubblico.

Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico in programma domani, venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 18 ed aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, di portata nazionale, è giunta alla sua dodicesima edizione e rappresenta una delle più importanti manifestazioni dedicate alla valorizzazione degli studi classici nel panorama scolastico e culturale italiano. L’evento, ideato dal prof. Rocco Schembra, ricercatore di Filologia classica all’Università di Torino, è promosso e organizzato dall’Associazione Temenos – Recinto Classico ed è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classico

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