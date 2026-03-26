Il Convitto nazionale di Avellino si prepara all' edizione 2026 della Notte del Classico

Il Convitto Nazionale di Avellino si appresta a partecipare alla XII edizione della “Notte del Classico” nel 2026. L’evento, che si svolge annualmente, è volto a promuovere gli studi classici tra studenti e pubblico, e rappresenta una delle principali iniziative di questo tipo in Italia. La scuola conferma così la sua presenza alla manifestazione, consolidando la tradizione di coinvolgimento in questa iniziativa culturale.

Anche quest’anno il Convitto Nazionale di Avellino parteciperà, come tradizione vuole, alla XII edizione della “Notte del Classico”, una delle più importanti iniziative dedicate alla valorizzazione degli studi classici nel panorama scolastico e culturale italiano. L’edizione di quest’anno si svolgerà venerdì 27 marzo 2026 e verterà sul tema “Homo sum.”, un invito a riflettere sul significato dell’humanitas nel mondo contemporaneo. A questo tema si ispireranno le attività e le performance preparate dagli studenti del Liceo Classico e Classico Europeo del Convitto. La Notte del Convitto avrà inizio, quest’anno, con una assoluta novità: il Pomeriggio del Classico, un evento unico che rappresenterà una sorta di ‘anteprima’ della Notte e che precederà l’evento, dalle 16. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Il Convitto nazionale di Avellino si prepara all'edizione 2026 della Notte del Classico Articoli correlati Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì al via la XII edizioneIl Liceo Classico “Pietro Giannone” apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel... Notte Nazionale del Liceo Classico, il programma del “Giannone”Il Liceo Classico “Pietro Giannone” presenta la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel... Una raccolta di contenuti su Il Convitto nazionale di Avellino si... Discussioni sull' argomento Messina, Dantedì 2026: San Francesco e Dante per Archeoclub dello Stretto nella Notte del Maurolico; Conservatorio Avellino - Il Cimarosa protagonista tra grandi concerti di chitarra, e appuntamenti per le famiglie. Al Pascasino-Giovanni XXIII di Marsala al via la Notte Nazionale del Liceo ClassicoIl Liceo Classico Pascasino-Giovanni XXIII di Marsala aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico, giunta alla dodicesima edizione ... itacanotizie.it Liceo di Praia aderisce alla Notte Nazionale del Liceo ClassicoPraia a Mare (CS) - Il Liceo Classico del Polo Liceale Scalea – Praia a Mare aderisce alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, in programma ... ivl24.it NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO – XII EDIZIONE Buonasera a @tutti metto in evidenza questo importante evento. https://www.facebook.com/share/p/188Ccokfrx/ Venerdì 27 marzo 2026 Dalle ore 18:00 Liceo Classico “G. Galilei – E. Van - facebook.com facebook