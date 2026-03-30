Al ’Monti’ tra Dante e teatro per la notte del liceo classico

Nella notte dedicata al liceo classico, gli studenti del Monti hanno partecipato a iniziative che hanno combinato Dante e il teatro, con l’obiettivo di promuovere la cultura umanistica. L’evento si è svolto all’interno dell’edificio scolastico, coinvolgendo diverse attività legate alla letteratura e alle arti performative. La serata ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e membri della comunità locale.

La notte del liceo Classico per celebrare la cultura umanistica, ha visto gli studenti del Monti protagonisti. I docenti referenti per l’orientamento, Anna Ranieri e Gianluca Fiorani, hanno curato l’organizzazione. La scuola superiore più antica in provincia, fondata nel 1860, ha aperto le sue porte per la dodicesima edizione ispirata al tema “ Homo sum ”, un invito a riflettere sull’ humanitas e sui valori fondanti dell’essere umano. Ad introdurre la serata sono state la dirigente scolastica Maria Silvia Arcuti e l’assessora alla scuola Maria Elena Baredi "Abbiamo voluto mostrare un liceo vivo - afferma la dirigente - in cui i ragazzi non sono spettatori ma protagonisti attivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al ’Monti’ tra Dante e teatro per la notte del liceo classico Articoli correlati Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... Notte Nazionale del Liceo Classico, venerdì al via la XII edizioneIl Liceo Classico “Pietro Giannone” apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel... Tutto quello che riguarda Al 'Monti' tra Dante e teatro per la... Discussioni sull' argomento Al ’Monti’ tra Dante e teatro per la notte del liceo classico; Emilia, trekking di primavera alla Pietra di Bismantova; Lacco, Pascale sulla graticola e i dubbi di De Luise. Trail di Dante: sfida tra i monti di PatricaDomenica 15 marzo a Patrica in provincia di Frosinone, si svolgerà il Trail sul sentiero di Dante, sesta tappa del circuito ‘4° Trofeo Trails dei Monti Lepini 2025/26’. Organizza Il Corridore Running ... fidal.it MACERATA - È successo poco dopo le 20 all'altezza di Corridonia, in direzione monti. Sul posto i vigili del fuoco - facebook.com facebook «sono sue le vette dei monti. suo è il mare, egli l’ha fatto» x.com