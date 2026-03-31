Toscana | 14,3 miliardi di economia sommersa e Livorno hub della droga
Un rapporto dell’Irpet ha stimato che l’economia sommersa in Toscana raggiunge i 14,3 miliardi di euro, equivalenti al 10,3% del prodotto interno lordo regionale. Nella stessa regione, si segnala che Livorno è diventata un punto di riferimento per le attività illecite legate al traffico di droga.
Un rapporto dell’Irpet rivela che l’economia non osservata in Toscana ammonta a 14,3 miliardi di euro, pari al 10,3% del Pil regionale. Il porto di Livorno emerge come snodo cruciale per il narcotraffico internazionale, con sequestri che confermano la città come hub stabile nelle rotte della droga dal Sud America. I dati indicano un quadro complesso dove vulnerabilità locali si scontrano con una solida capacità di risposta istituzionale. Mentre il lavoro irregolare tocca 137 mila operai e la contraffazione coinvolge otto province su dieci, le amministrazioni locali mostrano performance superiori alla media nazionale nella lotta alla corruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Criminalità in Toscana, giro d’affari da 14 miliardi tra sommerso e illegale: il porto di Livorno snodo principale dei traffici di droga
Toscana, crescono femminicidi e morti sul lavoro: il porto di Livorno snodo della drogaIl procuratore generale Etore Squillace Greco all'Inaugurazione dell'anno giudiziario: "In aumento anche le armi tra minori" Crescono i femminicidi...
L’economia sociale cerca concretezza: l’appello di Confcooperative per fare della Toscana un modello nazionaleFIRENZE – Trasformare la Toscana in un vero e proprio laboratorio nazionale per l’economia sociale, dotando le imprese di strumenti operativi...