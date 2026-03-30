In Toscana, il valore dell’economia illegale e del sommerso è stimato intorno ai 14 miliardi di euro, con il porto di Livorno che rappresenta il principale punto di ingresso per i traffici di droga. La regione presenta alcune vulnerabilità alle infiltrazioni mafiose, ma dispone anche di strumenti e reti che contribuiscono a contrastare queste attività illegali.

I dati dal rapporto Irpet 2025. Giani: "Per contrastare le infiltrazioni mafiose serve il supporto e la collaborazione di tutte le istituzioni" Una regione permeabile alle infiltrazioni mafiose, con alcuni fattori di vulnerabilità, ma dotata di anticorpi nella società e nelle istituzioni. È questo il quadro che emerge dal nuovo rapporto Irpet (qui il testo completo) su illegalità e criminalità organizzata in Toscana, dove l’economia non osservata – tra sommersa e illegale – raggiunge i 14,3 miliardi di euro, pari al 10,3% del Pil. E un’evasione Irpef a quota 2,4 miliardi. Tra i settori più vulnerabili si segnalano manifatturiero, turismo, ristorazione, commercio, edilizia e gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla contraffazione, che coinvolge 8 province su 10. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Criminalità in Toscana, giro d’affari da 14 miliardi tra sommerso e illegale: il porto di Livorno snodo principale dei traffici di droga

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