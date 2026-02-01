Toscana crescono femminicidi e morti sul lavoro | il porto di Livorno snodo della droga

In Toscana, i femminicidi sono aumentati. Tra luglio 2024 e giugno 2025, sono stati 13 i casi registrati. Crescono anche i morti sul lavoro, con un aumento del 29%. La regione si fa notare anche per l’aumento di reati legati alla droga, come furti, rapine e riciclaggio. La situazione preoccupa le forze dell’ordine e le vittime.

Il procuratore generale Etore Squillace Greco all'Inaugurazione dell'anno giudiziario: "In aumento anche le armi tra minori" Crescono i femminicidi in Toscana - ben 13 tra il luglio 2024 e giugno 2025 -, i morti sul lavoro (+29%), e i reati di droga furti, rapine e riciclaggio. È quanto emerso nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 nella relazione del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, Ettore Squillace Greco. “Si continua a morire di lavoro” ha detto il procuratore fornendo numeri impietosi: i procedimenti per omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno fatto registrare il +29,41%, mentre quelli per lesioni gravi il +12,50%.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Argomenti discussi: Crescono femminicidi, morti sul lavoro e reati gravi in Toscana; Squillace Greco: preoccupa aumento possesso armi, specie tra i minori; Inaugurato l'anno giudiziario, tra carenza di personale e carceri sotto pressione.

