Confcooperative ha lanciato un appello affinché la Toscana diventi un esempio a livello nazionale nel settore dell’economia sociale. L’obiettivo è fornire alle imprese strumenti pratici e una guida politica stabile per favorire lo sviluppo di questo comparto, con l’intento di rendere più concreta e tangibile la crescita delle realtà che operano in questo ambito.

FIRENZE – Trasformare la Toscana in un vero e proprio laboratorio nazionale per l’economia sociale, dotando le imprese di strumenti operativi concreti e di una salda regia politica. È questo l’appello lanciato oggi all’interno della Sala delle Feste del Consiglio regionale, palcoscenico di un vertice istituzionale promosso da Confcooperative Toscana in sinergia con la Federazione Toscana delle Bcc. All’incontro hanno preso parte i vertici del mondo cooperativo, esponenti della giunta e dell’opposizione, sindacati e figure governative, tra cui la sottosegretaria al ministero dell’conomia e delle finanze, Lucia Albano. Per Alberto Grilli, presidente regionale di Confcooperative, l’inserimento dell’economia sociale nelle agende politiche deve ora tradursi in azioni tangibili sul territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’economia sociale cerca concretezza: l’appello di Confcooperative per fare della Toscana un modello nazionale

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