Torre Spaccata | 3,45 milioni per riaprire dopo 10 anni di abbandono

La giunta capitolina ha approvato un piano di recupero per l’impianto sportivo di Torre Spaccata, che era stato chiuso e dismesso da circa dieci anni. Sono stati stanziati 3,45 milioni di euro per riqualificare l’area e riaprirla al pubblico. La decisione riguarda un complesso sportivo situato in una zona della città che negli ultimi anni aveva subito un progressivo degrado.