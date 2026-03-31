Torre Spaccata | 3,45 milioni per riaprire dopo 10 anni di abbandono
La giunta capitolina ha approvato un piano di recupero per l’impianto sportivo di Torre Spaccata, che era stato chiuso e dismesso da circa dieci anni. Sono stati stanziati 3,45 milioni di euro per riqualificare l’area e riaprirla al pubblico. La decisione riguarda un complesso sportivo situato in una zona della città che negli ultimi anni aveva subito un progressivo degrado.
La giunta capitolina ha dato il via libera al piano di recupero per l’impianto sportivo di Torre Spaccata, un’area che era rimasta in stato di abbandono per un decennio. Con un investimento complessivo di 3,45 milioni di euro, il progetto mira a restituire alla comunità uno spazio pubblico decoroso e sicuro per la pratica sportiva. Questa decisione segna una svolta per un quartiere popoloso che attendeva da anni la riapertura delle strutture, trasformando un luogo di degrado in un centro di aggregazione sociale. Un decennio di vuoto riempito dalla volontà politica. L’area di viale Bruno Pelizzi aveva subito un lungo periodo di disuso che ha lasciato le strutture in condizioni precarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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