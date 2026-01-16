Pratone di Torre Spaccata i cittadini non mollano | No alla cementificazione andremo a seminarlo

Il Pratone di Torre Spaccata torna al centro dell’attenzione dei cittadini, che si oppongono alla cementificazione e promuovono azioni di riqualificazione. Dopo gli incendi degli ultimi due anni, che hanno causato la perdita di vegetazione e la creazione di nuovi percorsi, il gruppo locale organizza una giornata di semina per ripristinare il verde e tutelare l’area naturale. Un gesto di partecipazione e rispetto per l’ambiente della comunità.

Una giornata di semina per riportare alberi e piante nel Pratone di Torre Spaccata. Gli incendi che si sono succeduti nell'estate del 2024 e poi di nuovo l'anno successivo, hanno comportato due serie conseguenze: la distruzione della vegetazione e la recente realizzazione di ampi percorsi.

