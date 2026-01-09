Bimba compie 6 anni potrebbe riaprire dopo oltre 20 anni la scuola a Ginostra
A Ginostra, dopo più di vent'anni, potrebbe riaprire la scuola per accogliere i bambini del luogo. Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, una bambina di sei anni residente nella frazione potrà frequentare le lezioni, segnando un passo importante per la comunità. Questa possibile riapertura rappresenta un’opportunità per il ritorno di servizi educativi e per il rafforzamento della vita locale.
Potrebbe riaprire, dopo oltre venti anni, la scuola a Ginostra. Con l’anno scolastico 20262027 una bambina, residente nella frazione, compirà sei anni e avrà i requisiti per frequentare la scuola elementare. La madre, di Ginostra, è casalinga, il padre fa lavori in muratura nel borgo di Stromboli. Il diritto all’istruzione nelle piccole comunità La giunta municipale di Lipari, presieduta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
