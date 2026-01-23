La tangenziale da 10 milioni che ne costerà 20 | via ai lavori dopo 50 anni di attesa

Da bresciatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre cinquanta anni di attesa, sono pronti a partire i lavori per la nuova tangenziale di Isorella. Un’opera da 10 milioni di euro, con un costo complessivo stimato di circa 20 milioni, che mira a migliorare la viabilità locale. L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per la comunità, dopo un lungo periodo di attese e progetti. La realizzazione della variante è prevista entro pochi mesi.

Tangenziale, finalmente. Dicasi variante, o "deviante" come in tanti la chiamano in paese: tempo pochi mesi e dovrebbero partire i lavori per la nuova tangenziale di Isorella, un'opera di cui si parla oramai dai primi anni Settanta (tempus fugit: è già passato più di mezzo secolo). Sul piatto dei.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lavori al cimitero, scontro da 1,3 milioni: querelle finale in tribunale dopo 20 anni

Dopo 20 anni di attesa arriva la maxi rotonda da 355mila euro che collega i due comuniDopo oltre 20 anni di attesa, è stata inaugurata la nuova grande rotonda tra via Einaudi e via Wagner, che collega Seregno e Meda.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Chiusure in Tangenziale da lunedì a giovedì: ecco dove; Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos; Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 19 gennaio; Dalla Tangenziale di Tirano allo Sky Stadium di Bormio, aspettando la neve vera.

La tangenziale da 10 milioni (che ne costerà 20): via ai lavori dopo 50 anni di attesaEntro la primavera il progetto esecutivo, poi l'appalto e i lavori: partiranno (forse) a settembre i cantieri per la nuova tangenziale di Isorella, un'opera attesa in paese e non solo da più di 50 ann ... bresciatoday.it

Lavori sulla Tangenziale est, da domani al 7/12 stop tram a RomaDal 6 ottobre al 7 dicembre il servizio tranviario a Roma non sarà in funzione in conseguenza dei lavori di manutenzione straordinaria che Anas realizzerà sulla Tangenziale Est, nel tratto ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.