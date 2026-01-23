La tangenziale da 10 milioni che ne costerà 20 | via ai lavori dopo 50 anni di attesa

Dopo oltre cinquanta anni di attesa, sono pronti a partire i lavori per la nuova tangenziale di Isorella. Un’opera da 10 milioni di euro, con un costo complessivo stimato di circa 20 milioni, che mira a migliorare la viabilità locale. L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per la comunità, dopo un lungo periodo di attese e progetti. La realizzazione della variante è prevista entro pochi mesi.

Tangenziale, finalmente. Dicasi variante, o "deviante" come in tanti la chiamano in paese: tempo pochi mesi e dovrebbero partire i lavori per la nuova tangenziale di Isorella, un'opera di cui si parla oramai dai primi anni Settanta (tempus fugit: è già passato più di mezzo secolo). Sul piatto dei.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

