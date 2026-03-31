In una via di Messina si svolge una protesta riguardante l’assenza di bonus cultura, accompagnata da un flash mob tra degrado e incuria. La manifestazione si svolge vicino a una scalinata che porta a un’area storica dimenticata, ormai invisibile nel contesto urbano. La zona si presenta in condizioni di abbandono, evidenziando l’incuria che la caratterizza da tempo.

Rinascita Messina rilancia la denuncia sul sito del IV secolo a.C. chiuso dal 2018: appuntamento a Largo Avignone con Sciacca e Principato per chiedere recupero e riapertura C’è una scalinata nel cuore di Messina che conduce non solo verso il basso, ma dentro un pezzo di storia antica oggi invisibile. È lì, sotto Largo Avignone, che oggi, alle 10.30, prenderà forma l’ennesima protesta simbolica contro l’abbandono del patrimonio cittadino. Al centro dell’iniziativa c’è un sito archeologico poco conosciuto ma di grande rilievo: la Tomba a Camera, risalente al IV secolo avanti Cristo e parte dell’antica necropoli di Messina. Scoperta nel 1971... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Tomba a Camera dimenticata, protesta in via Battisti: bonus cultura assente e nuovo flash mob tra degrado e incuria

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