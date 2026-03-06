Il nuovo Centro di conferimento differenziata a Japigia i residenti | Pronti a flash mob contro l' opera

A Japigia, nel quartiere di Bari, si sta preparando un flash mob dai residenti per protestare contro il nuovo Centro di conferimento differenziata di via Papalia. I cittadini hanno annunciato l'iniziativa per attirare l’attenzione sulla questione, sottolineando la loro opposizione all’opera e chiedendo un’attenzione pubblica maggiore. L’evento è stato comunicato attraverso i canali social dei promotori.

Il locale Comitato chiede risposte al sindaco di Bari dopo il ricorso presentato nelle scorse settimane. Il Ccr sarà realizzato in via Papalia Un flash mob per non far spegnere i riflettori sulla questione del Centro Conferimento Raccolta rifiuti differenziati di via Papalia, nel quartiere Japigia di Bari. E' quanto ha in mente il comitato di residenti (Bari Sostenibile) contrario alla realizzazione dell'opera in quella zona. Nei prossimi giorni, dunque, dovrebbe esserci una forma di protesta che segue, di circa un mese e mezzo, il deposito di un ricorso per stoppare l'iter. Il Centro, opera da 1,3 milioni di euro, si estenderà per 6mila mq in un'area su via Papalia, nelle vicinanze del Canale Valenzano. 🔗 Leggi su Baritoday.it Il nuovo Centro di raccolta differenziata a Japigia, il Comitato intraprende strada del ricorsoGli attivisti: "La richiesta non nasce per creare uno scontro con l’Amministrazione, ma per tutelare un progetto pubblico già approvato e dare... Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoLegambiente Campania promuove un sit-in per richiamare l’attenzione sul diritto alla mobilità sostenibile,... Tutto quello che riguarda Il nuovo Centro di conferimento.... Temi più discussi: Inaugurato a Mestre il centro desTEENazione di Villa Franchin; Sito Istituzionale | Successo di pubblico al nuovo Centro della Fotografia all'ex Mattatoio; Nuovo centro diurno a Fiano Romano, Inaugurazione questa estate. / Notizie / Novità / Homepage; Laser per cataratta a Mestre con Centro di medicina. VENARIA REALE – Centro Restauro: partiti i lavori per il nuovo Polo ScientificoSono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scientifico CCR – Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale dedicato alla ricerca ... obiettivonews.it Imperia: rifiuti, quasi ultimato il nuovo centro di raccolta al Parco dei Gorleri. Affidato l’incarico di collaudo staticoProsegue spedito il percorso per il completamento del nuovo centro di raccolta dei rifiuti differenziati in località Parco dei Gorleri, nel piazzale dietro il cimitero di Oneglia. Il Comune ha affidat ... imperiapost.it Violenza sulle donne: la situazione attuale - LA MATERIA DEL GIORNO Ospite Marzia Giovannini, presidente del centro Eos di Varese, per un approfondimento sulla Giornata internazionale della donna e il contrasto alla violenza di genere. - facebook.com facebook Il mondo che cambia al centro di Open Dialogues for the Future: Udine ospita il forum internazionale triesteallnews.it/2026/03/il-mon… x.com