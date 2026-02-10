Gli studenti contro il bullismo tra flash mob e nastri blu

Circa 300 studenti di Cesenatico sono scesi in piazza Ciceruacchio per dire no al bullismo e al cyberbullismo. Hanno organizzato un flash mob e hanno atteso con nastri blu, simbolo della giornata. La protesta si è svolta lungo l’asta di Levante del porto canale, attirando l’attenzione di passanti e autorità. Gli studenti vogliono sensibilizzare su un problema che colpisce molti giovani e chiedono più attenzione e rispetto nelle scuole e sui social.

Circa 300 studenti delle scuole medie e delle scuole superiori di Cesenatico, hanno manifestato in piazza Ciceruacchio sull'asta di Levante del porto canale, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. L' Istituto "Leonardo da Vinci" formato dal Liceo scientifico "Enzo Ferrari" e dall'Istituto tecnico economico "Giovanni Agnelli", ha scelto di uscire dalle mura scolastiche per incontrare i cittadini in un abbraccio simbolico e colorato. Il momento più coinvolgente è stato il flash mob sulle note di una bachata, una scelta che unisce l'armonia del movimento al rispetto dell'altro; il ballo, infatti, richiede ascolto e connessione, incarnando perfettamente il motto scelto dai ragazzi, che è "Trova la tua forza nel movimento, non nel giudizio".

