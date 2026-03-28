Durante i Rolli Days a Genova, sono stati organizzati vari flash mob musicali tra i palazzi storici, tra cui anche un omaggio a Gino Paoli. La sindaca della città ha preso parte a uno di questi eventi, che hanno coinvolto musicisti e spettatori. Le esibizioni si sono svolte in diverse location della zona dei Rolli, attirando l’attenzione dei presenti.

La sindaca Silvia Salis partecipa agli eventi di “Rolli Live” e “Open Piano”, con musiche dal vivo, pianoforti aperti al pubblico e aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato a uno dei flash mob musicali organizzati in occasione dei Rolli Days. L’edizione speciale “Rolli Live” propone spettacoli dalle finestre dei palazzi di via Garibaldi, previsti in tre momenti: alle 12, alle 15 e alle 17, tra sabato e domenica. Lungo Strada Nuova risuonano le melodie di Gino Paoli, rendendo omaggio alla storia musicale genovese e creando un’atmosfera unica tra i palazzi cinquecenteschi. «I Rolli Days rappresentano uno degli appuntamenti culturali più significativi per Genova – ha dichiarato Silvia Salis –. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Rolli Days: flash mob musicali e omaggio a Gino Paoli tra i palazzi storici

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