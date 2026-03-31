Tangenti e appalti alla Regione il Riesame annulla sequestro di 10 mila euro

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di annullare il sequestro di 10 mila euro, disposto durante le perquisizioni a carico di un uomo di 47 anni di Favara. La decisione è stata presa nel contesto di un'indagine riguardante tangenti e appalti alla Regione. Il ricorso è stato presentato dall’avvocato Giuseppe Barba, che ha ottenuto la restituzione del denaro sequestrato.

Accolto il ricorso della difesa: il denaro era stato sequestrato al cognato del mafioso Carmelo Vetro durante le perquisizioni nell’ambito dell’indagine per corruzione aggravata Lombardo, amministratore della società An.Sa e cognato dell’imprenditore mafioso Carmelo Vetro, è uno dei sei indagati nell’inchiesta per corruzione aggravata che ruota attorno a presunti pagamenti di tangenti per ottenere lavori pubblici legati ai porti di Donnalucata, Marinella di Selinunte e Spinasanta. Niente soldi per l'imprenditore mafioso, il burocrate dà la colpa all'assessore regionale: “Non capisce un caz.” Secondo la Procura, Lombardo avrebbe partecipato a due episodi di corruzione insieme al fratello della moglie, versando denaro al dirigente regionale Giancarlo Teresi per ottenere affidamenti di lavori e trasporti di materiali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame annulla sequestro di 10 mila euro Articoli correlati Corruzione negli appalti: arrestato dirigente Regione Siciliana. Intascava tangenti dal boss di FavaraAvrebbe fatto avere lavori alla società di un mafioso in cambio di soldi: con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in... Corruzione negli appalti: arrestato dirigente della Regione Siciliana. Intascava tangenti dal boss di FavaraAvrebbe fatto avere lavori alla società di un mafioso in cambio di soldi: con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in... Sequestro di 1.950 euro annullato dal Riesame: accolto il ricorso della difesaTempo di lettura: < 1 minutoAnnullato dal Riesame, al quale aveva fatto ricorso la difesa, il sequestro di 1950 euro in contanti operato un paio di...