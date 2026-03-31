Tangenti e appalti alla Regione il Riesame annulla sequestro di 10 mila euro

Da agrigentonotizie.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di annullare il sequestro di 10 mila euro, disposto durante le perquisizioni a carico di un uomo di 47 anni di Favara. La decisione è stata presa nel contesto di un'indagine riguardante tangenti e appalti alla Regione. Il ricorso è stato presentato dall’avvocato Giuseppe Barba, che ha ottenuto la restituzione del denaro sequestrato.

Accolto il ricorso della difesa: il denaro era stato sequestrato al cognato del mafioso Carmelo Vetro durante le perquisizioni nell’ambito dell’indagine per corruzione aggravata Lombardo, amministratore della società An.Sa e cognato dell’imprenditore mafioso Carmelo Vetro, è uno dei sei indagati nell’inchiesta per corruzione aggravata che ruota attorno a presunti pagamenti di tangenti per ottenere lavori pubblici legati ai porti di Donnalucata, Marinella di Selinunte e Spinasanta. Niente soldi per l'imprenditore mafioso, il burocrate dà la colpa all'assessore regionale: “Non capisce un caz.” Secondo la Procura, Lombardo avrebbe partecipato a due episodi di corruzione insieme al fratello della moglie, versando denaro al dirigente regionale Giancarlo Teresi per ottenere affidamenti di lavori e trasporti di materiali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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