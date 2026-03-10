Corruzione negli appalti | arrestato dirigente della Regione Siciliana Intascava tangenti dal boss di Favara

Un dirigente della Regione Siciliana è stato arrestato con l'accusa di aver ricevuto tangenti da un boss di Favara. Secondo le indagini, avrebbe favorito l’assegnazione di lavori pubblici alla società del criminale in cambio di denaro. L’operazione ha portato all’arresto e a ulteriori accertamenti su un presunto sistema di corruzione legato agli appalti pubblici nella regione.

Avrebbe fatto avere lavori alla società di un mafioso in cambio di soldi: con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in particolare il boss di Favara (Ag) Carmelo Vetro, è stato arrestato Giancarlo Teresi, dirigente regionale del dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. In carcere per gli stessi reati è finito anche il capomafia Agrigentino. Tangenti per favorire il boss Nell’indagine sono coinvolti tra gli altri anche il fratello di Vetro, Salvatore e Antonio Lombardo, dipendente e amministratore formale della società dell’imprenditore mafioso. Secondo l’accusa, per anni Teresi avrebbe «asservito la propria funzione» agli interessi privati del boss di Favara, in passato condannato per mafia a 9 anni con sentenza ormai definitiva, ricevendo in cambio diverse tangenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

