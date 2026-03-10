Corruzione negli appalti | arrestato dirigente Regione Siciliana Intascava tangenti dal boss di Favara

Un dirigente della Regione Siciliana è stato arrestato con l’accusa di aver ottenuto tangenti da un boss di Favara. Secondo le indagini, avrebbe favorito l’assegnazione di appalti a una società collegata al mafioso, ricevendo denaro in cambio. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia sulla corruzione negli appalti pubblici nell’isola. Le autorità hanno eseguito l’arresto e sequestrato documenti e prove.

Avrebbe fatto avere lavori alla società di un mafioso in cambio di soldi: con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra, e in particolare il boss di Favara (Ag) Carmelo Vetro, è stato arrestato Giancarlo Teresi, dirigente regionale del dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana. In carcere per gli stessi reati è finito anche il capomafia Agrigentino. Tangenti per favorire il boss Nell’indagine sono coinvolti tra gli altri anche il fratello di Vetro, Salvatore e Antonio Lombardo, dipendente e amministratore formale della società dell’imprenditore mafioso. Secondo l’accusa, per anni Teresi avrebbe «asservito la propria funzione» agli interessi privati del boss di Favara, in passato condannato per mafia a 9 anni con sentenza ormai definitiva, ricevendo in cambio diverse tangenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

