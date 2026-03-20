Il Riesame ha annullato il sequestro di 1950 euro in contanti effettuato due settimane fa dai Carabinieri di Grottaminarda nei confronti di un uomo. La decisione è stata presa dopo il ricorso presentato dalla difesa. Il denaro sequestrato, quindi, è stato restituito all’interessato. La vicenda riguarda un procedimento in corso e si è conclusa con questa pronuncia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Annullato dal Riesame, al quale aveva fatto ricorso la difesa, il sequestro di 1950 euro in contanti operato un paio di settimane fa dai Carabinieri della stazione di Grottaminarda a carico di M.B. (avvocato Michele Ciruolo), in occasione della perquisizione dell’abitazione, conclusa con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio culminata con il provvedimento di aggravamento della misura di custodia cautelare in carcere. Oltre ai soldi, gli agenti avevano infatti rinvenuto 3 telefoni cellulari, un artificio denominato Cobra e tre buste di cellophane. Il tribunale del Riesame di Benevento ha accolto il ricorso della difesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sequestro di 1.950 euro annullato dal Riesame: accolto il ricorso della difesa

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