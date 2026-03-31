Svezia-Italia oggi Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario tv programma streaming

Oggi alle 18, l’Italia Under 21 affronta la Svezia nelle qualificazioni agli Europei del 2027. La partita segue il risultato positivo ottenuto cinque giorni fa in casa contro la Macedonia del Nord. L’incontro si svolge in trasferta e sarà trasmesso in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. Il programma include anche approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Cinque giorni dopo il netto successo casalingo a Empoli sulla Macedonia del Nord, l’Italia torna in campo stasera (dalle ore 18.30) a Boras per affrontare in trasferta la Svezia nell’ottava e penultima giornata del girone di qualificazione per gli Europei Under 21 di calcio 2027. Si tratta di una partita cruciale per le residue speranze azzurre di ottenere il primo posto nel gruppo E, in attesa dello scontro diretto conclusivo con la Polonia. Gli azzurrini occupano attualmente la seconda piazza in classifica a quota 18 punti, a -3 dai polacchi che sono ancora a punteggio pieno dopo sette turni e a +8 sulle inseguitrici. I ragazzi guidati dal... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Svezia-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streamingSi chiude la finestra di inizio primavera per disputare gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio:... Italia-Macedonia del Nord oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingNel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match... Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, programma, streamingTorna nuovamente in campo l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava...