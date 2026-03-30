Dove vedere in tv Svezia-Italia Qualificazioni Europei U21 2027 | orario programma streaming

L’Italia Under 21, guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini, scenderà in campo nell’ambito delle qualificazioni agli Europei U21 del 2027. Nell’ottava giornata del torneo, che rappresenta anche la terza del girone di ritorno, gli azzurrini affronteranno in trasferta la Svezia. La partita si gioca nell’ambito del Gruppo E e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Torna nuovamente in campo l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata, la terza del girone di ritorno, gli azzurrini dovranno affrontare in trasferta la Svezia. La sfida è calendarizzata per domani, martedì 31 marzo, alle ore 18.30 alla Borås Arena, situata nell’ omonima città svedese: con un successo gli azzurrini potranno continuare la loro rincorsa verso il primo posto, restare in lotta per essere la miglior seconda e, allo stesso tempo, escludere la Svezia dalla battaglia. Il match tra Svezia ed Italia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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