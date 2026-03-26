Dove vedere in tv Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario programma streaming

Alle ore 18:00 di oggi, in Svezia, si disputa la partita tra la nazionale italiana under 21 e la squadra locale, valida per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei U21 2027 nel Gruppo E. La sfida si svolge in trasferta e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Questa gara rappresenta la penultima in programma nel girone di qualificazione.

Si chiude la finestra di inizio primavera per disputare gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata, la terzultima in calendario, tornerà in campo l’Italia, chiamata a giocare in trasferta contro la Svezia. L’incontro andrà in scena martedì 31 marzo, alle ore 18.30 alla Boras Arena, dell’omonima città svedese: gli azzurrini devono vincere per rimanere in lotta per il primo posto o, in alternativa, continuare ad essere in corsa per risultare la migliore seconda. Il match tra Svezia ed Italia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streamingRiprendono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella settima giornata, la seconda del girone di... Dove vedere in tv Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio 2027: orario, programma, streamingDall’adrenalina degli Europei 2025 alla nuova rincorsa verso il palcoscenico più ambito. Altri aggiornamenti su Dove vedere in tv Svezia Italia... Temi più discussi: Dove guardare la Women's Champions League: TV e live streaming; Caccia al Mondiale, come funzionano i play-off: le partite, gli incroci e le squadre in corsa; Italia ai Mondiali di Curling maschile 2026: programma, orari delle partite, dove vedere in diretta tv e streaming; Sport in tv oggi (giovedì 19 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streamingSi chiude la finestra di inizio primavera per disputare gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: ... oasport.it Italia-Svezia: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni MondialiLe azzurre di Soncin ospitano al Granillo di Reggio Calabria le scandinave nel primo turno del Gruppo 1: obiettivo Brasile 2027 ... tuttosport.com Daffara con l'under 21: domani Italia-Macedonia del Nord, martedì Svezia-Italia #Avellino - facebook.com facebook L'Italia lotta ma la Svezia la beffa 1-0: comincia con un k.o il percorso delle azzurre verso il Mondiale del 2027 x.com