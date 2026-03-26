Italia-Macedonia del Nord oggi Qualificazioni Europei calcio U21 2027 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la settima giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027 nel Gruppo E. La nazionale italiana affronta la Macedonia del Nord in un incontro che si inserisce nella seconda partita del girone di ritorno. La partita si gioca con l’obiettivo di rafforzare il secondo posto e ridurre il divario di tre punti con la Polonia, leader della classifica.

Nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match dell’ Italia, che sfiderà la Macedonia del Nord, con l’intento di consolidare il secondo posto e provare ad avvicinarsi alla Polonia, prima a +3 sugli azzurrini. La sfida è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 18.15 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli: gli azzurrini arrivano al match al secondo posto con 15 punti, mentre i macedoni del nord sono quinti con 3. Il match tra Italia e Macedonia del Nord, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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