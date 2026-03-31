Street punk e funky musica a tutto volume al Bloom

Al Bloom si sono esibite due formazioni musicali: una di street punk italiano ed europeo e un gruppo di funk. La serata è stata caratterizzata da performance energiche e intense, con volumi elevati e un’atmosfera di grande dinamismo. Le band hanno proposto rispettivamente sonorità aggressive e ritmi coinvolgenti, attirando un pubblico entusiasta.

Lo street punk italiano ed europeo, in un energico mini festival a tutto volume, sudore e potenza. Ma anche il groove trascinante del funk, con una band contagiosa ed elettrizzante. Una sferzata di musica e vitalità per due giorni sul palco del Bloom di Mezzago, con un’infilata di gruppi che faranno pogare, ballare e divertire. I concerti del centro multiculturale di via Curiel questa settimana cominceranno venerdì alle 20.30, quando in Brianza sbarcheranno 4 rabbiose band tutte di marca punk-rock: assieme daranno vita a una serata che sarà un vero e proprio festival dedicato alle taglienti sonorità Oi! e street punk figlie del punk britannico di fine anni ‘70. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Street punk e funky, musica a tutto volume al Bloom Articoli correlati Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al BloomUna trascinante brass street band, che rilegge i brani dance anni ‘90 in una travolgente versione da fanfara. Musica a tutto volume senza autorizzazioni: la polizia locale sospende tre licenzeLe ispezioni della locale di Monfalcone si sono concentrate sia in centro che nel rione di Panzano. Nel circolo privato dj, musica a tutto volume e porte d’emergenza chiuse coi chiavistelli: sequestroCOPERTINO – La polizia scopre illeciti, penali e amministrativi in un circolo privato di Copertino: scatta il sequestro preventivo, due le denunce.