Nel circolo privato dj musica a tutto volume e porte d’emergenza chiuse coi chiavistelli | sequestro

Nel circolo privato di Copertino, la polizia ha trovato musica a tutto volume e porte d’emergenza chiuse con i chiavistelli, creando rischi per la sicurezza. Durante un’ispezione, gli agenti hanno identificato irregolarità sia di natura penale che amministrativa. Per questo motivo, sono stati sequestrati i locali e sono state presentate due denunce. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

COPERTINO – La polizia scopre illeciti, penali e amministrativi in un circolo privato di Copertino: scatta il sequestro preventivo, due le denunce. Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione polizia amministrativa e dei commissariati di Nardò e Otranto, assieme ai vigili del fuoco, Asl Lecce e Ispettorato del lavoro, hanno effettuato controlli a tutela della pubblica sicurezza. Intorno alle 2 di qualche notte fa, hanno udito provenire della musica dal locale nel cuore di Copertino, dove una trentina di persone stavano consumando bevande alcoliche sedute ai tavolini. Nel piano seminterrato, inoltre, una cinquantina di altre persone stavano ballando, davanti a un dj, con tanto di consolle professionale e casse acustiche di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Nel circolo privato un evento con decine di persone, ma con la porta di emergenza chiusa La Maceratese a porte chiuse: "Faremo di tutto per battere Chieti"La Maceratese si prepara ad affrontare il Chieti nell’ultima partita del girone di andata, in programma oggi alle 15. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Discoteca abusiva nel circolo privato: sovraffollamento e uscite di sicurezza inadeguate, scatta il blitz. Chiusura, denuncia e maxi multa; Festa di Carnevale abusiva a Sant'Angelo di Piove di Sacco: sequestrato un capannone; Festa abusiva a Sant'Angelo di Piove di Sacco: scoperte 229 persone in un capannone di 240 metri quadri; 229 persone in 240mq: capannone trasformato in discoteca abusiva, sequestrato. Discoteca abusiva nel circolo privato: sovraffollamento e uscite di sicurezza inadeguate, scatta il blitz. Chiusura, denuncia e maxi multaSANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Un'altra discoteca chiusa nel Padovano. Stavolta, a seguito di un blitz effettuato la notte fra 17 e ... msn.com Bovalino, scoperto un centro scommesse abusivo. Controlli di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. In un circolo privato di Condofuri sequestrati apparecchi da gioco non autorizzati. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/bovalino-scoperto- - facebook.com facebook