Musica dance punk rock e fanfara Energia e divertimento al Bloom

Questa sera al Bloom si è scatenata una band di fanfara che ha trasformato i brani dance degli anni ’90 in una versione tutta nuova. La musica, tra punk, dance e musica da strada, ha portato energia e divertimento tra il pubblico, che ha ballato e cantato fino a notte fonda. La band ha coinvolto tutti con la sua energia travolgente, creando un’atmosfera di festa senza pause.

Una trascinante brass street band, che rilegge i brani dance anni ‘90 in una travolgente versione da fanfara. Un intrigante duo in bilico tra sonorità pop-rock e la lezione dei cantautori. E poi tutta la potenza e l’energia del punk-rock italiano che nasce sul territorio. Sono i concerti che scalderanno il fine settimana del Bloom di Mezzago. A dar fuoco alle polveri saranno i Vogo Beat, che sbarcheranno oggi alle 22 sul palco di via Curiel: sono una brass band creata da diversi musicisti provenienti da svariate esperienze, la loro specialità è un mix di pezzi originali e di cover di brani ispirati alle hit dance anni ‘90 e Duemila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al Bloom Approfondimenti su Bloom Energy Energia pop, rock e follia punk. Arriva l’unplugged dei Miosphere La compagnia trentina E-Bloom conquista i World of Dance Italy Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bloom Energy Argomenti discussi: Musica dance, punk rock e fanfara. Energia e divertimento al Bloom; TA GA DA - Bologna Città della Musica UNESCO; FIERA DEL DISCO; Zarro Night - Mega Fluo Party - Live Music Club - eventi. Nasce Prino Punk-Rock: musica, pole dance e divertimento il 21 luglio sulle spiagge di Borgo PrinoL’associazione Pro Prino, nell’ambito delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Imperia, con la direzione artistica di Eugenio Ripepi, domenica 21 luglio alle 21 sul Lungomare Colombo nella ... rivieratime.news Flower Punk Rock festival, cinque band protagoniste al DasteSabato 7 febbraio al Daste Bergamo si terrà Flower Punk Rock Festival. Sul palco si alterneranno: Derozer (Vicenza), Gli Impossibili (Milano), Senzabenza (Latina), Crummy Stuff (Milano) e The ... bergamonews.it Warner Music Italy. Madonna · Hung Up. “Confessions on a Dance Floor” di @madonna non è solo uno degli album più celebrati del 21° secolo, ma continua a essere un punto di riferimento influente all’interno della musica pop e dance. Originariamente pubb facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.