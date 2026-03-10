Musica a tutto volume senza autorizzazioni | la polizia locale sospende tre licenze

La polizia locale di Monfalcone ha sospeso per cinque giorni le licenze di tre esercizi pubblici dopo aver riscontrato che diffondevano musica a tutto volume senza le necessarie autorizzazioni. Le verifiche sono state effettuate nel corso di controlli mirati e, in conseguenza di irregolarità riscontrate, le licenze sono state temporaneamente sospese. La decisione riguarda locali che non avevano ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa.

Le ispezioni della locale di Monfalcone si sono concentrate sia in centro che nel rione di Panzano. Cinque giorni di chiusura a tre locali Tre esercizi pubblici nel comune di Monfalcone sono stati raggiunti dalla sospensione della licenza per cinque giorni in quanto non in regola con la normativa in materia di autorizzazioni a diffondere musica ad alto volume. È quanto comunicato dalla stessa amministrazione Fasan in seguito all'intervento della polizia locale monfalconese, che ha controllato i tre locali nei giorni scorsi. I controlli degli agenti si sono concentrati sia in centro che nel rione di Panzano. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

