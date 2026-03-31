Stray Kids | Chk Chk Boom supera i 200 milioni di visualizzazioni

Il video musicale Chk Chk Boom dei Stray Kids ha superato i 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, raggiungendo questa cifra nella mattina del 31 marzo alle 5:15 ora di Seul.

Il video musicale Chk Chk Boom dei Stray Kids ha superato la soglia dei 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, un traguardo raggiunto nella mattinata del 31 marzo alle 5:15 ora di Seul. Questo risultato conferma il gruppo come l’ottava traccia della band a raggiungere tale cifra, consolidando una serie di successi globali iniziati nel luglio 2024. La pubblicazione originale risale al 19 luglio 2024 alle ore 13:00 KST, segnando l’inizio di un percorso che ha richiesto circa un anno e otto mesi per arrivare a questa soglia significativa. Il conteggio esatto indica che sono passati esattamente dodici giorni oltre il periodo di un anno e otto mesi dalla data di lancio iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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