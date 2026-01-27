The Space Cinema presenta “Stray Kids: The dominATE Experience”, un evento cinematografico che arriverà nelle sale. Chi acquisterà il biglietto online per il primo giorno potrà usufruire di una sorpresa dedicata. Un’occasione per vivere un’esperienza unica nel rispetto delle modalità di prenotazione e visione.

Nei The Space Cinema arriva “Stray Kids: The dominATE Experience”. Una sorpresa speciale attende coloro che acquisteranno il biglietto online per il primo giorno di programmazione. Arriva ufficialmente sul grande schermo “Stray Kids: The dominATE Experience”, il film concerto dedicato a una delle band K-pop più amate a livello internazionale, in programmazione nei The Space Cinema di tutta Italia venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 febbraio. La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano. Chi acquisterà il biglietto online per la proiezione di venerdì 6 febbraio riceverà in omaggio una sorpresa speciale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - The Space Cinema, “Stray Kids: The dominATE Experience” arriva nelle sale

