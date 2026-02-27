A Night of Splendour | la serata scintillante di Damiani e Vanity Fair con IN degli Stray Kids

Lo scorso evento al Vanity Fair Club, organizzato in collaborazione con Damiani, ha visto la partecipazione di I.N, il nuovo Global Ambassador della Maison, e degli Stray Kids. La serata è stata caratterizzata da momenti di festa e glamour, con ospiti e addetti ai lavori presenti per condividere l’atmosfera di eleganza. Tra gli invitati si sono susseguiti scambi di saluti e fotografie, creando un’atmosfera di festa e stile.

«Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con la Maison Damiani, una realtà che è sinonimo di creatività e passione, valori in cui mi riconosco come artista e come persona. È un onore per me diventare ambasciatore nel mondo del suo stile unico e della sua straordinaria eccellenza, che si esprime nella squisita artigianalità Made in Italy delle sue creazioni», ha detto I.N quando Damiani lo ha scelto per rappresentare la Maison nel mondo dopo aver deciso di rafforzare la propria presenza in Corea con l'apertura di Casa Damiani Seul, un nuovo spazio che rappresenta appieno la filosofia e la visione del brand.