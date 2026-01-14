Il successo de Il Collegio 9 boom di ascolti su RaiPlay | superati i 20 milioni di visualizzazioni
Il Collegio 9, il popolare docu-reality ambientato nel 1990, continua a ottenere un ampio riscontro di pubblico. Con oltre 20 milioni di visualizzazioni su RaiPlay, il programma si conferma tra i format più seguiti, rafforzando il suo ruolo di riferimento nel panorama televisivo. La nuova stagione, in onda su Rai 2, mantiene l’interesse di un pubblico giovane e fedele, confermando la validità della formula e l’attualità dei temi trattati.
Il docu-reality cult generazionale torna in prima serata su Rai 2 con nuovi episodi ambientati nel 1990 Il successo de Il Collegio 9 è certificato dai numeri: oltre 20 milioni di visualizzazioni su RaiPlay, un risultato che conferma la forza del format e il legame con il pubblico più giovane.
