Sparatoria Natale 2023 | appello riduce pene a Sorianello

La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso due sentenze definitive relative alla sparatoria avvenuta la sera di Natale 2023 a Sorianello, nel territorio vibonese. Le decisioni riguardano le condanne per i coinvolti nell'episodio di violenza armata, con una riduzione delle pene rispetto alle sentenze di primo grado. La vicenda ha coinvolto più persone e si è svolta nel centro del paese.

La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso due sentenze definitive riguardo alla violenta sparatoria avvenuta la sera di Natale del 2023 a Sorianello, nel territorio vibonese. Due giovani cugini originari di Gerocarne hanno rideterminate le pene per reati gravi come lesioni aggravate e porto illegale d’armi, mentre un terzo imputato di Sorianello ha ottenuto una condanna con sospensione della pena. Il caso riguarda l’irruzione armata in un’abitazione privata che ha portato al ferimento di un giovane argentino, evento che ha scosso la comunità locale e messo in luce le dinamiche di violenza che ancora affliggono alcune aree della provincia. Le indagini si sono basate su intercettazioni telefoniche e immagini dei sistemi di videosorveglianza, strumenti fondamentali per ricostruire la sequenza degli eventi accaduti quella notte festiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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