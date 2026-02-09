Traffico internazionale di cocaina | pene dimezzate in appello

La Corte d’appello di Genova ha dimezzato le condanne per i membri di un'organizzazione che aveva tentato di far arrivare 100 chili di cocaina dal Sudamerica attraverso il porto di Genova. La decisione ha sorpreso molti, considerando le pene iniziali più severe. Ora, i giudici hanno ridotto le pene, lasciando comunque aperta la strada a ulteriori appelli. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di lotta contro il traffico di droga nel porto ligure.

La Corte d'appello di Genova ha ridotto in modo significativo le condanne inflitte in primo grado ai componenti dell'organizzazione accusata di aver tentato di importare 100 chili di cocaina dal Sudamerica attraverso il porto di Genova. Il collegio, presieduto dal giudice Alessandro Farina, ha.

