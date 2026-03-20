Droga | appello riduce le pene per 14 imputati

La Corte di assise di appello di Bologna ha deciso di ridurre le pene per 14 imputati coinvolti in un traffico internazionale di stupefacenti. Alcuni dei principali accusati hanno visto le condanne diminuire in modo sostanziale, mentre le sentenze sono state emesse in seguito a un procedimento giudiziario che ha analizzato le accuse mosse nei loro confronti.

La Corte di assise di appello di Bologna ha rideterminato le pene per 14 imputati coinvolti in un traffico internazionale di stupefacenti, con riduzioni significative per alcuni dei principali accusati. L’inchiesta, guidata dal pm della Dda Roberto Ceroni nell’estate del 2023, aveva portato all’arresto di persone prevalentemente residenti nella provincia di Forlì e al sequestro di oltre 150 chili di cocaina ed hascisc. Gli atti processuali rivelano una rete criminale strutturata che operava tra l’Emilia e la Romagna, collegando il territorio produttivo locale a flussi illeciti internazionali. Le condanne sono state modificate in secondo grado: Gianluca Fiore, autotrasportatore forlivese, vede la sua pena scendere da 14 anni e otto mesi a 12 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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