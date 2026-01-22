Giulia Bongiorno cambia ddl stupri e riduce pene bufera sulla senatrice della Lega e attacco dall' opposizione

Giulia Bongiorno ha modificato il disegno di legge relativo agli stupri, spostando l'attenzione dal concetto di

Il nuovo testo presentato da Giulia Bongiorno segna un punto di svolta nel dibattito sul ddl stupri. La proposta modifica radicalmente l’approccio giuridico alla violenza sessuale, spostando il fulcro della norma dal concetto di consenso a quello di dissenso, scatenando immediate polemiche politiche. Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra, per esempio, parla di “testo retrogrado”, un pensiero condiviso con il Partito Democratico, il Movimento Cinque Stelle e Italia Viva. Bongiorno difende l’iniziativa e garantisce che il nuovo testo è orientato sulla difesa della vittima “in tutte le possibili situazioni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anniLa senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine

Ddl stupri, Bongiorno modifica il testo: cosa cambiaGiulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di modifica al testo di legge.

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo e fa sparire la parola consenso. Ira delle opposizioniLa proposta Bongiorno ridefinisce gli atti sessuali senza consenso, ma l’opposizione denuncia un gravissimo arretramento ... affaritaliani.it

Ddl violenza sessuale, Governo cambia testo: da consenso a dissenso/ Ira Pd-M5s, Bongiorno tutela vittimeDdl Violenza Sessuale, modifica Governo con Bongiorno (Lega): via il consenso libero e dentro la formula sul dissenso. Cosa cambia: ira a sinistra ... ilsussidiario.net

La presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl sulla violenza sessuale che sta suscitando forti discussioni. - facebook.com facebook

