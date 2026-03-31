Nel Consiglio Regionale di Catanzaro, una proposta legislativa sta suscitando discussioni intense. La questione riguarda la destinazione di 1,5 milioni di euro, riservati a fini di equilibri politici, piuttosto che a servizi concreti. La discussione si concentra su come questi fondi siano stati allocati e quale sia la loro reale destinazione, creando tensioni tra i membri dell’assemblea regionale.

Nel cuore pulsante del Consiglio Regionale di Catanzaro, una proposta legislativa sta accendendo un acceso dibattito che va ben oltre la semplice burocrazia. Il consigliere Enzo Bruno ha lanciato un monito netto: quella che viene presentata come manutenzione normativa è in realtà un’operazione politica che rischia di costare alla Calabria un milione e mezzo di euro annui senza risolvere i problemi reali della gente. La discussione verte sulla proposta di legge numero 58, destinata a istituire la figura dei sottosegretari regionali. Mentre alcuni vedono un necessario aggiornamento dell’assetto istituzionale, l’opposizione vede chiaramente una logica di riequilibrio interno alla maggioranza, finalizzata più alla distribuzione di incarichi che al benessere dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sottosegretari: 1,5 milioni di euro per equilibri politici, non servizi

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