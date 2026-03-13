Sottosegretari | 347.280 euro e nuove regole per la Calabria

La maggioranza politica della Calabria sta lavorando a una proposta di legge che stabilisce il ruolo e la retribuzione dei sottosegretari alla Presidenza. La cifra prevista per le indennità è di 347.280 euro. La legge mira a regolamentare formalmente le funzioni e i compensi di queste figure all’interno della regione. La proposta sarà sottoposta all’esame delle istituzioni competenti.

La maggioranza politica della Regione Calabria sta avanzando una proposta di legge per definire formalmente il ruolo e la retribuzione dei sottosegretari alla Presidenza. Questa iniziativa, presentata dai capigruppo del centrodestra a Lamezia Terme, mira a integrare la normativa esistente con le nuove previsioni dello Statuto regionale. Il costo totale previsto per questa nuova figura è quantificato in 347.280 euro annui, da coprire attraverso le risorse già destinate al Consiglio regionale nel bilancio 2026-2028. La norma stabilisce che il Presidente della Giunta potrà nominare fino a due assistenti, scegliendoli anche tra persone esterne all'assemblea legislativa.