Sondaggi politici | FdI e PD in lieve aumento ma gli equilibri non cambiano
Il recente sondaggio Lab21 evidenzia una leggera crescita di Fratelli d'Italia e del Partito Democratico, senza tuttavia alterare gli equilibri politici complessivi. I dati confermano una stabilità nella distribuzione delle preferenze, mantenendo sostanzialmente invariati i rapporti di forza tra le principali forze politiche italiane.
Il nuovo sondaggio Lab21 registra una lieve crescita sia di Fratelli d'Italia sia del Partito democratico, ma senza modificare i rapporti di forza complessivi. Il centrodestra resta nettamente avanti e il quadro politico appare sostanzialmente congelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 4 dicembre): FdI 29,8% (-0,1) PD 22,2% (+0,1) M5S 12,2% (-0,3) FI 8,8% (-0,2) Lega 8,4% (-0,1) AVS 6,4% (-0,1) Azione 3,5% (+0,4) IV 2,5% (-0,1) +E 1,7% (+0,1) NM x.com
