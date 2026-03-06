Ungheria fermati 2 portavalori con 40 milioni di dollari e 35 milioni di euro in contanti diretti in Ucraina | 7 arresti tra cui ex generale dei servizi di Kiev

Le autorità di Budapest hanno fermato giovedì due furgoni portavalori che trasportavano 40 milioni di dollari in contanti, 35 milioni di euro e 9 chili di oro, diretti in Ucraina. Tra gli arrestati ci sono sette persone, tra cui un ex generale dei servizi di Kiev. Il convoglio è stato chiamato “Ukrainian Gold Convoy” dalle autorità locali.

“Ukrainian Gold Convoy“. Il “Convoglio d’oro ucraino”. Così l’hanno definito le autorità di Budapest dopo aver fermato, giovedì, due furgoni portavalori che trasportavano 40 milioni di dollari in contanti, 35 milioni di euro e 9 kg di oro. Le sette persone a bordo, 7 ucraini tra i quali un ex generale dell’intelligence di Kiev, sono state fermate. I veicoli appartengono alla Oschadbank, una delle più grandi istituzioni finanziarie statali dell’Ucraina, alla quale il prezioso carico era diretto, in arrivo da una sede austriaca della Raiffeisen Bank International. L’Amministrazione Nazionale delle Imposte e delle Dogane ungheresi ha aperto un procedimento penale per riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, fermati 2 portavalori con 40 milioni di dollari e 35 milioni di euro in contanti diretti in Ucraina: 7 arresti tra cui ex generale dei servizi di Kiev L'Ungheria sequestra due blindati di una banca ucraina con 82 milioni di dollari: “Riciclaggio”. Kiev nega. Tensione sempre più altaKiev, 6 marzo 2026 – La tensione diplomatica tra Kiev e Budapest ha raggiunto un nuovo e pericoloso picco, trasformandosi in quello che le autorità... Leggi anche: Melania: il trailer del documentario da 40 milioni di dollari in cui la First Lady si racconta