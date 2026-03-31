Solo 46 dipendenti | la vedova eredita l’impero da 5,5 miliardi

Dopo la morte del fondatore, la vedova si è aggiudicata il controllo di OnlyFans, un’impresa del valore di circa 5,5 miliardi di euro. L’azienda impiega attualmente 46 dipendenti, e il passaggio di proprietà si è verificato in modo diretto. La donna ha ottenuto la gestione dell’impresa senza ulteriori dettagli sui passaggi legali o sulle modalità di eredità.

Yekaterina Chudnovsky eredita il controllo di OnlyFans dopo la scomparsa del fondatore Leonid Radvinsky. La vedova assume la guida di un impero digitale da 5,5 miliardi di dollari attraverso un trust familiare. L’ex avvocata e filantropa si trova ora al centro di una piattaforma con 377 milioni di utenti e 4,6 milioni di creatori. La sua gestione futura deciderà le sorti di un business che incassa 1,4 miliardi di ricavi con soli 46 dipendenti. L’eredità invisibile: quando la vedova diventa l’architetto. La morte improvvisa di Leonid Radvinsky a 43 anni ha scatenato un passaggio di consegne silenzioso ma determinante per l’intera industria dei contenuti a pagamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solo 46 dipendenti: la vedova eredita l’impero da 5,5 miliardi Articoli correlati Valentino, impero economico da 1,3 miliardi in mano a una società del Qatar. L'eredità stilistica a Giancarlo GiammettiUn moderno polo del lusso, capace di portare la sua eleganza senza tempo «oltre le nostre persone» grazie ad «alleanze con gruppi che garantiscono... L’eredità di Khamenei, l’impero finanziario da 95 miliardi di dollari e la vita privata avvolta nel misteroAli Khamenei ha ottenuto quello a cui, secondo molti, aspirava: entrare nella Storia come il terzo leader politico iraniano a morire in carica, dopo... Addio a Leonid Radvinsky: chi erediterà l’impero OnlyFans da 5 miliardi?Leonid Radvinsky, il miliardario che controllava OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti più famosa al mondo, è morto il 20 marzo 2026...